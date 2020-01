Boba Dylana má ztvárnit mladý herec, který se distancoval od Woodyho Allena

Režisér James Mangold s ním má točit retro snímek z šedesátých let, kdy folkař Bob Dylan přešel mezi rockery a vyvolal tím pozdvižení. Staří fanoušci mu to nemohli odpustit a mluvili o zradě. Samotný Dylan také spolupracuje na filmu, který zatím nemá oficiální název, ale pracovně mu říkají Going Electric.

Bob Dylan, vlastním jménem Robert Allen Zimmerman, je americký písničkář a jeden z nejdéle působících hudebníků na světě. Poprvé veřejně vystupoval už v roce 1959. Je členem Rokenrolové síně slávy a držitelem Nobelovy ceny za literaturu. Jeho nejslavnější písně pocházejí z šedesátých let a staly se symbolem bojů za občanská práva a protiválečných protestů. Mezi nejvíce obdivované a neustále předělávané hity patří Blowin' in the Wind, The Times They Are a-Changin' nebo Like a Rolling Stone.