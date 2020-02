Bob Marley by oslavil 75. narozeniny

První singl natočil už v roce 1962 (Judge Not a One Cup of Coffee) pod pseudonymem Bobby Martell a v roce 1963 zformoval s Bunnym Wailerem a Peterem Toshem ska skupinu The Teenagers (později The Wailing Wailers).

Celosvětově se proslavil až po odchodu do Londýna. V roce 1972 v Island Records natočil album Catch A Fire (např. Stir It Up, No More Trouble, Concrete Jungle) a později i Burnin. The Wailers se roku 1974 rozpadli, ale Marley pokračoval sám na hvězdné sólo dráze s alby jako Natty Dread (1974) s hity Lively Up Yourself a No Woman, No Cry a nebo Rastaman Vibration (1976). Už v roce 1981 zemřel na rakovinu, ale popularita jeho tvorby neklesá.