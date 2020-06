Bob Dylan ohlásil album, po letech nejde o coververze

Jedná se o první plnohodnotné LP s originálními skladbami od desky Tempest z roku 2012. Pak vyšly desky Shadows in the Night, Fallen Angels a Triplicate, ale to byly coververze. Již před vydáním novinky zveřejnil singly False Prophet, I Contain Multitudes a Murder Most Foul.

Díky písni Murder Most Foul se poprvé dostal do čela amerického žebříčku Billboard Hot 100. Murder Most Foul trvá téměř 17 minut a zmiňuje 60. léta, Kennedyho, Beatles i Marilyn Monroe.

Zajímavostí je, že jako skladatel se Dylan na první příčku Billboardu nikdy nedostal, jeho megahit Like a Rolling Stone byl pouze druhý. Uspěl sice v roce 1963 s písní Blowin' in the Wind, ale ukázalo se, že není skutečným autorem melodie. Pete Seeger upozornil, že Blowin' in the Wind je vlastně upravený spirituál No More Auction Block/We Shall Overcome a Dylan to sám uznal.