Björn Ulvaeus z formace ABBA: Na premiéru muzikálu Pippi v cirkuse jsem čekal tři roky

Co pro vás znamená Astrid Lindgrenová?

Velmi mnoho! Je nejčtenější a nejvýznamnější švédskou autorkou. Uvědomil jsem si to už v roce 1967, když jsem se s ní poprvé setkal ve Stockholmu. Potkal jsem ji několikrát v životě. Pochází ze stejné švédské oblasti jako já. Jednou mi řekla, že jsem podobný její literární postavě Emila Neplechy. Ale myslím si, že jsem spíš povahově bližší Pippi než Emilovi.

Co by podle vás na muzikál řekla?

Byl bych moc rád, kdyby se jí muzikál líbil. Často jsem četl a vlastně stále čtu její knihy. Snažil jsem se psát texty v jejím stylu. A věřím, že by s mým zpracováním souzněla.

Proč jste si vybral jako námět muzikálu právě její Pippi?

Stejně jako miliony dalších Švédů i já miluji Pippi Punčochatou. V jednom z příběhů Astrid Lindgrenové jde Pippi do cirkusu se svými kamarády Annikou a Tommym. Tento příběh mě inspiroval k napsání nového muzikálu, který jsem vytvořil společně se skutečnou cirkusovou společností, Cirkusem Cirkör, a spoustou dalších nadšených a talentovaných lidí.

V našem představení je Pippi taková, jakou ji znáte z knih a filmů, i když chvílemi také trochu odlišná. Snažil jsem se interpretovat i to, co je v jejích textech mezi řádky. A především jsem spolu s kolegy dal celému dílu hudební formu.

Co postava Pippi znamená pro vás osobně?

Pippi je laskavá, velkorysá a upřímná. Myslím, že se někdy cítí i osamělá, a nevím, jestli není pod povrchem trochu zranitelná. Pokud tomu tak je, tak způsobem její ochrany je vyhnout se sentimentálnímu chování. I když sdílí své nejniternější myšlenky, dělá to přímočaře a nesentimentálně.

Myslím, že je to kvůli Astrid, která nikdy nechtěla být melancholická nebo plačtivá. Pippi je vždy na straně slabých a zranitelných. Její silný smysl pro spravedlnost je pro ni jakýmsi kompasem, stejně jako její sounáležitost s lidmi, kteří jsou ponižováni a nemůžou se nijak bránit. Cítí silný pocit loajality k Tommymu a k Annice.

Dá se o ní mluvit jako o rebelce?

Nenazýval bych ji rebelkou, ale vůbec nerozumí společenským normám a dělá přesně to, co v dané situaci považuje za rozumné, i když to porušuje veškeré zvyky a tradice. Myslí si, že kdyby se nemohla chovat podle sebe a přirozeně, bylo by to prostě nepochopitelné a hloupé. To u ní platí i pro zákony a předpisy. Ona je vlastně takovou definicí občanské neposlušnosti.

Björn s jednašedesátiletou vnučkou Astrid Lindgrenové Malin Billingovou (vpravo), Pippi a Tildou Björforsovou z divadla Cirkus Cirkör, které nový muzikál uvádí. V pozadí fotografie slavné spisovatelky. Foto: Profimedia.cz

Je neuvěřitelně silná a obratná, ale svou sílu nikdy nevyužívá k tomu, aby zapůsobila nebo získala nespravedlivou výhodu. To je velmi důležitý moment i pro současný svět! Používá sílu na pomoc slabším nebo někdy jen pro zábavu. Je to nejsilnější dívka na světě, ale ukazuje to jen, když je to opravdu potřeba.

Myslíte si, že Pippi nechybělo chození do školy?

Pippi neumí číst ani psát a myslí si, že to jsou zbytečné dovednosti. Tenhle moment děje mi vždy přišel v knize trochu problematický. Nevím, jestli k tomu měla Astrid nějaký konkrétní důvod, ale škola jako taková je prostředí, do kterého Pippi prostě moc nezapadá. Znalosti získává jinak.

Naslouchá lidem a snaží se pochopit jejich motivy. Je ochotna změnit svůj úhel pohledu na situaci, jen pokud existují racionální důvody. Jinak ne. Takhle já Pippi vnímám. Ale v tomto projektu je řada spolutvůrců a každý přispěl svým způsobem a svými představami o Pippi. Zejména Malin Billingová, Astridina vnučka, která má v sobě DNA Pippi. „Plácla“ mě přes ruce vždy, když jsem napsal slova, která nezněla jako něco, co by řekla Pippi.

Jak práce na muzikálu Pippi v cirkuse postupovala, snažil jsem se do textů co nejvíce začlenit Astridin jazyk. K Astrid Lindgrenové a její Pippi přistupuji se stejným hlubokým respektem. Ten respekt cítíme my všichni, kdo jsme se na tvorbě Pippi v cirkuse podíleli.

Čím je zajímavé divadlo Cirkus?

Divadlo Cirkus, které se nachází ve stockholmské čtvrti Djurgárden, bylo otevřeno už v roce 1892. Účinkovalo zde mnoho předních cirkusových společností. Nyní je Cirkus arénou pro všechny druhy aktivit, včetně koncertů, kongresů, televizních produkcí, ale především divadla, muzikálu a jiných show. Samozřejmě že inspirací pro zpracování příběhu Pippi v cirkuse byl i název a charakter tohoto divadla.

Kdo přišel s nápadem na vytvoření muzikálu?

Bylo to právě stockholmské divadlo Cirkus, které bývá přes léto zavřené, prázdné a temné. Přemýšlel jsem, jak to napravit. A tehdy přišel nápad na Pippi v cirkuse, což je jedna z kapitol knihy Astrid Lindgrenové. A ta byla základem pro příběh muzikálu. Věřím, že se bude Pippi hrát každé léto.

Kolik času uplynulo od prvotního nápadu do premiéry muzikálu?

Dlouhé tři roky! Především kvůli pandemii. Je to až neskutečné s tím neustálým odkládáním. Je to pocit velké úlevy, že muzikál můžeme konečně představit světu. Po všech těch odkladech a třech letech příprav kvůli pandemii jsem šťastný, že se může hrát.

S jakými pocity si myslíte, že bude publikum z muzikálu odcházet?

Lidé uvidí nový druh muzikálu, který spojuje muzikál, tanec a cirkus. Myslím si, že něco takového tu ještě nebylo. V příběhu vystupují cirkusoví artisté, což je jistě výjimečné. Z toho, co jsem viděl, mám výborný pocit a jsem na tento projekt hrdý.

Je to technicky velmi náročné představení. Muzikál vznikl ve spolupráci se společností Cirkus Cirkör, která zajišťuje akrobatickou část. Kapitola Pippi v cirkuse v Astridině knize je tak krátká, že nám bylo umožněno vytvořit větší prostor pro jednotlivé cirkusové postavy, jejich osobnosti a jejich příběh. Představení je velmi hravé a myslím, že jsme si hráli i my, když jsme ho s celým týmem připravovali.

Čím hodláte návštěvníky překvapit?

Řekl bych, že výběrem hudby. Vedle nových písní, které jsem napsal s Bennym Anderssonem, zazní i mé oblíbené skladby vážné hudby.

ABBA v době největší slávy: Anni-Frid (Frida), Björn, Agnetha a Benny. Foto: Profimedia.cz

Muzikál je tedy jakousi směsí nového a starého, kterou lidé ještě neviděli a neslyšeli. Benny Andersson a já jsme napsali pět písní pro tento muzikál a další jsem vybral tak, aby se do něj hodily. Jsou to skladby od skladatelů, jako je například Vladimir Jakovlevič Šainskij nebo Ángel G. Villoldo. Pippi je takový experiment, hudebně i scénicky.

Hodně dětí na celém světě vyrostlo spolu s Pippi Punčochatou a s knihami Astrid Lindgrenové. Přivádí váš muzikál Pippi k nové generaci?

Ano, je to tak. A je to podobné tomu, co jsme udělali v muzikálu Mamma Mia. Představili jsme naši hudbu nové generaci. Pokud tomu tak bude i s Pippi, budu velmi rád.

Plánujete zahraniční verze muzikálu Pippi v cirkuse?

Proč ne? Možná německou, anglickou, francouzskou. Pippi je známá po celém světě, takže možná ano. Vždy se otevírají možnosti. Potenciální partneři se nyní chystají zhlédnout muzikál a budeme jednat o možných zahraničních verzích. Uvidíme!

Pippi Punčochatá i ABBA byly vždycky velmi oblíbené v České republice i v někdejším Československu. Co byste vzkázal českému publiku, které by se na Pippi rádo vypravilo?

Rád bych vzkázal lidem v České republice, těm, které by Pippi zajímala, že jistě budou příběhu rozumět, i když jsou dialogy ve švédštině. Děj je pochopitelný pro návštěvníky ze všech zemí.

A jestliže má v České republice Pippi své obdivovatele, doufám, že budeme mít návštěvníky i odsud. A pokud ne letos, může to být příští léto!

Jak vznikal rozhovor s legendou Autor rozhovoru Richard Pachman (56), spisovatel, autor osmi knih, malíř, skladatel, zpěvák a moderátor, začal pod vlivem písní skupiny ABBA v devíti letech skládat vlastní skladby. „A taky se učit anglicky, abych rozuměl textům jejich písniček. Mým snem bylo vidět skupinu ABBA naživo, což kvůli zákazu cestování z bývalého Československa nebylo možné. Sny se mi začaly plnit v roce 2005, kdy jsem se po koncertu Benny Anderssons Orkester sešel s Bennym, poděkoval mu, věnoval mu některá svá alba a povídali jsme si o hudbě. Podruhé jsme se setkali ve Stockholmu v létě 2019. Tehdy mě velmi mile překvapilo, že Andersson zná mé jméno i hudební tvorbu. V roce 2022 jsem se setkal se všemi čtyřmi členy skupiny před premiérou digitální show ABBA Voyage v Londýně. Náhodou jsem se ubytoval ve stejném hotelu, kde bydlela ABBA, a potkal je před tím, než odjížděli na premiéru do ABBA Areny. Jsem v občasném e-mailovém kontaktu s manažerkou skupiny ABBA paní Hanser, takže jsem ji požádal o setkání s Björnem Ulvaeusem před premiérou jeho muzikálu Pippi v cirkuse, které se zrealizovalo včetně možnosti zhlédnout premiéru muzikálu. Na uskutečnění některých snů se oplatí si počkat...“