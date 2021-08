Beyoncé teď záleží hlavně na zdraví

Zdraví a pohoda se pro ni staly prioritou. Během covidové karantény objevila přirozené metody posilování těla. Má svůj včelín a plánuje také pěstovat konopí pro zdravotní účely. Za svůj největší úspěch považuje to, že učí své děti správnému životu a ukazuje jim vzory, které stojí za to. Své hudební fanoušky v rozhovoru uklidnila příslibem, že pracuje na nové muzice. Chystá také jedno překvapení, přičemž časopis Harper’s Bazaar spekuluje o tom, že zřejmě brzy představí vlastní kosmetickou značku.

Již před několika lety v rozhovoru pro magazín Vogue Beyoncé uvedla, že má mezi svými předky amerického otrokáře a černou otrokyni. „Pátrala jsem po svých předcích a zjistila jsem, že je mezi nimi otrokář, který se zamiloval do otrokyně a vzal si ji za ženu. Přemýšlela jsem o tom, co to znamená, pokoušela jsem se to dát do širší souvislosti. A myslím si, že je to důvod, proč mě Bůh požehnal dvojčaty,“ vysvětlila.