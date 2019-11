Bert & Friends: Na začátku byla revolta

Autorem skladeb i textů je Bert. Absolvent pražské Konzervatoře Jaroslava Ježka se jmenuje Albert Romanutti. Dědeček jeho dědečka byl Ital, odtud to kapku cizokrajné jméno. Již řádně zředěná italská krev se v něm prý hlásí skrz náklonnost k tvorbě Ennia Morriconeho či k italským popovým písničkám osmdesátých let.

Povídat si s ním znamená být vtažen do jeho snového světa, aniž by při tom hrála hudba. Je většinou usměvavý, ale když přemýšlí nad odpověďmi, jeho tvář zvážní. Je trochu rozevlátý a své hudbě věří, stejně jako snům či příběhům, které jejím prostřednictvím přináší.

Když to dělá, vyjevují se mu prý rovnou i obrazy, které jsou pak základem videoklipů jeho kapely. Bert je jejich režisérem, a to nejen proto, že jeho představa o nich je jasná, ale i kvůli tomu, že ho fascinuje svět filmu, a takto se do něj pomalu dostává.