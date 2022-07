Benicio Del Toro: Miloš Forman je nejlepší export české kinematografie

Pro film Strach a hnus v Las Vegas jste přibral desítky kilogramů, což je asi náročné hlavně po natáčení, když je člověk musí shazovat. Je něco, co byste kvůli roli neudělal?

Nezabil bych vás.

Jak se na role připravujete?

Když mám hrát detektiva, setkám se s konkrétním detektivem a mluvím s ním o jeho práci. Když to neudělám, nejsem si jistý, že to vyjde. Moje příprava vlastně vychází z žurnalistického přístupu: musím vědět, co ta postava dělá, čím se živí. To totiž o člověku hodně řekne. Napřed tedy musím vědět, co postava dělá a jak, a pak mohu použít svou představivost, a dejme tomu ji nějak obléknout.

Která role pro vás byla nejnáročnější?

Vždycky ta poslední... Ale myslím, že film o Che Guevarovi byl náročný, protože jsme chtěli poznat celý příběh z pohledu lidí, kteří ho tvořili. Museli jsme žádat o povolení na Kubu, ale předtím jsme si museli všechno nastudovat doma, to bylo náročné.

Když jsme pak na Kubu přijeli, trochu jsme nechápali, proč chtějí v Hollywoodu točit film o Che? Ale když jsem mluvil s lidmi, kteří ho znali, pochopil jsem, že se na něm dá vlastně spousta věcí obdivovat. Ne z politického hlediska, z lidského.

Ale všechny role jsou do jisté míry náročné. Jak jste zmínila, pro Hnus v Las Vegas jsem musel přibrat na váze, to byla výzva. A výzva je taky ta energie, kterou musíte vydat, když hrajete někoho, kdo je pořád sjetý nejrůznějšími drogami od alkoholu až po takové, jaké snad ani neexistují.

Postav, které mají něco společného s problematikou drog, jste odehrál požehnaně. Tušíte, jak jste k tomu přišel?

Tyhle filmy mají předchůdce třeba v gangsterkách s Al Caponem z třicátých let minulého století. Filmů a seriálů, které se drogovou problematikou zabývají, je spousta. A já jsem byl náhodou připravený, když přišel Traffic: Nadvláda gangů. Je to jeden z vrcholů žánru, ale není jediný.

Jeho přínos vidím v tom, že se tématem zabýval z toho hlediska, jaký mají drogy vliv na všechny, ať dobrovolně nebo nedobrovolně, zúčastněné.

Benicio Del Toro si přivezme Cenu prezidenta MFF KV. Foto: Jan Handrejch, Právo

Moje postava v Sicariu je zase muž, kterého pohání pomsta. Zase jen shodou okolností je to ve světě drogového filmu, což je žánr podobný jako třeba westerny. Můžete v něm prozkoumat všechny stránky lidské povahy.

Když jsme točili Traffic: Nadvládu gangů, jeden mi kamarád mi říkal: „Nezapomínej, kolik policajtů z Mexika položilo v té válce život, a my se o tom nikdy nic nedozvíme. Krveprolití kvůli drogám bylo na mexické straně opravdu velké.

Na festivalu jste dal najevo, že znáte opravdu úctyhodné množství českých filmů, dokonce jste si všiml, že Rudolf Hrušínský, představitel hlavní role ve Spalovači mrtvol hrál už jako mladík ve Vyšším principu. Kde jste k českým filmům přišel?

Jediný film, který jsem viděl už opravdu dávno, byl Obchod na korze. Ale pak přišel Miloš Forman, nejlepší export české kinematografie. Přelet nad kukaččím hnízdem, Lásky jedné plavovlásky, to byly tak skvělé filmy, že jsem si říkal, že to je jako John Cassavettes z Československa. Otevírá dveře.

A v USA vydali dvě skvělé kolekce filmů z celého světa, a mají v nich výborný výběr českých filmů. Spalovače mrtvol jsem viděl zhruba před rokem.

Váš nový film Reptile, který natočil debutující režisér Grant Singer, je před dokončením. Jaká byla spolupráce s debutantem?

Dobré to bylo. V tom, že je to debutant, je to přece trochu jiné, ale zatím byl skvělý. Viděl jsem jen kousky filmu, zatím není hotový, a co jsem viděl, se mi líbí. Ale cihla není dům, takže z kousků nepoznáte, jaký bude celek. Každopádně myslím, že Grant Singer má obrovský talent.

Zmínil jste, že další výzvou je podílet se na psaní scénáře. V čem ta výzva hlavně spočívá?

V tom, že musíte komunikovat s producenty. Když jako herec komunikuji s režisérem, vstanu a ukážu mu, co budu dělat. To s producentem nemůžete, musíte to popsat slovy, což může být trochu složitější.