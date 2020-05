Benátská! letos nebude. Odehraje se v roce 2021

„Do poslední chvíle jsme věřili, že letošní ročník festivalu se uskuteční v plánovaném termínu. Bohužel mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví byla mimo jiné zakázána hudební a další umělecká představení s účastí nad 300 osob, a to s účinností od 25. května 2020 do odvolání. S ohledem na toto mimořádné opatření vám musíme s politováním sdělit, že jsme nuceni zrušit letošní XXVIII. ročník našeho festivalu,“ napsali pořadatelé.

„Mrzí nás to o to více, že poslední čtyři ročníky festivalu zaznamenali kontinuálně vzrůstající návštěvnost a byly vámi, našimi fanoušky, skvěle hodnoceny. To je pro nás, společně s vaší obrovskou podporou v celém období nejistoty vyvolané známými zdravotními riziky, velkým závazkem a vzpruhou do budoucna,“ pokračovali pořadatelé.