Barry Gibb z Bee Gees natočil desku v Nashvillu

Gibb napsal Words of a Fool už dávno, ale nikdy skladbu oficiálně nevydal. Na aktuální desku si pozval samé country a americana muzikanty, kteří jí mají dodat zemitou atmosféru. Některé skladby pocházejí ještě z éry Bee Gees, ale nejedná se v žádném případě o nějaké disko. Album Greenfields: The Gibb Brothers Songbook, Vol. 1 produkoval nashvillský country producent Dave Cobb a mělo by vyjít 8. ledna. V hudbě Bee Gees vždycky dotek country byl, ale hodně zastřený dobovými aranžemi.