Barbara Nesvadbová a lékaři, kteří denně balancují na hranici

Tak se Kuba jen okrajově optal, s kým že by mě bavilo dělat rozhovory? A mně okamžitě naskočilo, že buď s duchovními, či lékaři. S lidmi, kteří zasvětili svůj život pomoci bližnímu. Lidmi, kteří cítí metafyzický přesah. Kteří dnes a denně balancují na hranici.

Mám všech dvanáct zpovídaných velmi ráda, proto jsem se těšila je potkat. Moc si jich vážím. A psát jejich portréty od stolu, to mi rozhovor přijde autentičtější, reálnější, s větším informačním sdělením pro čtenáře.

Podle spolupráce s mým nadačním fondem Be Charity. Často jsou to lidé, kteří mi pomáhají s rehabilitacemi našich dětí. Snad jedině pan profesor Lischke byl na doporučení přítelkyně, Dany Bérové, a musím říct, že setkání s ním je pro mě osobně nezapomenutelným zážitkem. Málokdo tak úspěšný, tolik talentovaný, tak vzdělaný, jako je pan profesor, má v sobě tolik pochybností, které se nebojí přiznat. Mám ráda lidi, kteří si kladou otázky, kteří pochybují…

Ten extrémní workoholismus. Víte, pracuji od šestnácti, vážně hodně ráda. Pořád pracuji, nemám žádné takzvané hobby, ale proti lidem z knížky? To se vůbec nedá srovnat. Nesmírně mě tím bavili, tou poctivostí, oddaností a pokorou.

Krásně. Časopisecká tvorba mi zcela nezmizela, připravujeme s Pavlínkou Saudkovou literární měsíčník. Jen je to kapku jiné. Maličko chytřejší než ta móda. Byť ji stále vnímám jako svébytnou součást umění, inspiraci.

Vůbec, já měla reálně tři práce, vlastní psaní, ke kterému se pojí divadla a filmy, rozhlasová pásma. Be Charity a našich dnes už 63 postižených dětí, znám každou rodinu, trávím s nimi dost času, Etincelle a časopis. Šlo to tak do třiceti osmi, kolem čtyřicítky mi došlo, že vážně potřebuji aspoň občas spát.