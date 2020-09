Autobiografie Karla Gotta vyjde až v březnu

„Jediná autentická a autorizovaná autobiografie mého manžela Karla Gotta bude jedinečná a unikátní. Jsem si plně vědoma odpovědnosti, kterou jsem na sebe převzala. Slíbila jsem manželovi, že knihu, kterou se zabýval v posledních letech života, dotáhneme obrazově a graficky do takové podoby, se kterou by se ztotožnil a byl by spokojen do posledního detailu.