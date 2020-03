Australský hudebník Dub FX: V hlavě se mi rodí stovky nápadů

Mám radost z toho, jak v nových písních dopadly mé vokály. V minulosti jsem tuhle část vždycky uspěchal, až zanedbal. Do zpěvu jsem nevkládal dost úsilí a také jsem nikdy vlastně úplně nebyl spokojený s tím, jak nakonec zní. Tentokrát je to jiné.

Nejsem si jistý, možná je to žánry, ke kterým tíhnu. Jsou to dub, reggae, drum’n’bass a podobně. Připadá mi, že Australani na ně moc nejsou. Mají jiný hudební vkus než lidé v Evropě. Řekl bych, že není moc dobrý. Ne proto, že nemají rádi mou hudbu, ale protože nemají rádi hudbu, kterou já miluji. Nemají k ní vztah, myslí si, že je omšelá. Takže tak koukají i na mě a nikdo mě neposlouchá.

No, hrávám tam v jazzovém klubu, který patří mé rodině. Tam můžu hrát kdykoli a beru to jako veřejné zkoušky. Občas to ani neohlašujeme dopředu, přijdu, rozbalím nástroje a prostě hraju. Za vstup vybíráme asi pět dolarů a přijdou lidi, kteří jdou kolem. Většinou jsou z Evropy a diví se, jak je koncert levný, a užívají si, jak málo je tam lidí.

Vůbec ne, neustále se mi v hlavě rodí stovky nápadů. Bůh ví, čím to je, asi jsem tak od přírody nastavený. Někdy ale trvá, než se dostane na jejich realizaci. Například na novém albu jsou jak písně, které jsou deset let staré, tak písně, které vznikly ve studiu na poslední chvíli.

V této skladbě jsem spojil dvě starší věci dohromady a trochu je proměnil. Je to tak trochu předělávka starší práce. I kdyby ale byla z těch novějších, znamenalo by to, že vznikla před vypuknutím současných masivních požárů. Písně jsem opravdu nahrával před více než rokem. Ale je pozoruhodné, jaký druhý smysl současným děním skladba nabrala, to je vždy zajímavé. Původně je ale kritikou narcisismu a toho, jak jsme v dnešní době čím dál víc odpojení od reálného světa.