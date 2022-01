Aurora zpívá o hanbě, touze i morálce

Vše je inspirováno řeckou mytologií. „Duchovní dveře mezi člověkem a bohem jsou šíleně komplikovaná záležitost,“ říká k tomu Aurora.

„Ve správných rukou může být víra něčím úžasným, teplem a výživou pro duši. Ale když se dostane ke špatným lidem, stane se cestou k válce a smrti. Vždy mě trápila představa, že se rodíme nehodní, že musíme potlačovat to, co z nás dělá lidi. Nedokonalé, jen lidské bytosti. Dokážeme v sobě najít božskou sílu? Myslím, že to je to, co mě zaujalo na světě starověkých bohů. Ten svět byl totiž dokonale nedokonalý,“ dodala.

Giving In To The Love je poslední singl propagující její nové album. Je energický, založený na silném beatu, odhalující mimořádné vokální schopnosti Aurory.

„Přemýšlela jsem o Prometheovi a o tom, jak ukradl oheň, aby stvořil nás, lidi,“ vypráví zpěvačka o písničce. „Mám dojem, že někdy zapomínáme, že jsme živí tvorové, kteří jsou schopni úžasných věcí. Naše současná posedlost krásou nás nutí přestat pěstovat oheň, který je v nás a který představuje naše duchovní nitro, jež je nejdůležitější.“

Loni Aurora představila skladbu Cure for Me, ke které sama natočila videoklip. Ten již nasbíral na YouTube více než šestnáct milionů zhlédnutí, píseň je populární v britských rádiích i na oficiálních playlistech na Spotify nebo Apple Music.

Dnes pětadvacetiletá zpěvačka se narodila ve Stavangeru v Norsku. Aurra Aksnesová, jak se ve skutečnosti jmenuje, prý poprvé pocítila impulz k tvorbě, když jí bylo šest let. Ve dvanácti napsala píseň Runaway, která byla oficiálně vydána v roce 2015. Byla tak inspirativní, že i kvůli ní se tehdy dvanáctiletá Američanka a dnes hvězda současného popu Billie Eilish chtěla stát umělkyní.