Audioknižní příběh uprchlíka

Jiří Boudník totiž vypráví svůj osobní příběh emigrace z Československa v roce 1987 přes Jugoslávii do Rakouska a posléze do vysněných Spojených států. Je to příběh jeho odvážné matky, která se sedmnáctiletým synem a ještě mladší dcerou podstupuje obrovské riziko nejistého útěku, aby svým dětem poskytla podstatně lepší budoucnost, než jaká by je čekala díky nevalnému kádrovému profilu v socialistickém státě.