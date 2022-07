Anna Netrebková měla načerněný obličej, americká pěvkyně odmítá ve Veroně vystoupit

Osmatřicetiletá držitelka Grammy Blueová oznámila na sociální síti Instagram, že tento měsíc nebude zpívat v opeře La Traviata. Zdůvodnila to tím, že v jiné Verdiho opeře tento měsíc vystupovali umělci se začerněnou tváří. Etiopskou princeznu Aidu v ní ztvárnila ruská sopranistka Anna Netrebková.

Organizátor operního festivalu ve Veroně v reakci napsal, že nebylo jeho úmyslem nikoho urazit a že Blueová mohla vědět dopředu, co je na programu. Divadelní nadace rovněž vyjádřila naději, že záležitost se vysvětlí a Blueová nakonec příští týden ve Veroně vystoupí. „Každá země má jiné kořeny a jiné kulturní a společenské zvyklosti vycházející z její historie,“ uvedli také organizátoři.

Začerněný obličej (blackface) je v Americe mnohými považován za rasismus. Například loni v říjnu zažil podobný incident americký hudební skladatel čínského původu Bright Sheng, který byl nucen zrušit seminář na Michiganské univerzitě poté, co ho studenti obvinili z rasismu. Důvodem bylo, že jim na hodině pustil film Othello z roku 1965, v němž má představitel hlavní role Laurence Olivier načerněný obličej.

V roce 2019 se také kanadský premiér Justin Trudeau veřejně omluvil poté, co média v předvolební kampani zveřejnila jeho několik let starou fotku, na níž měl začerněný obličej na večírku pořádaném na téma arabské noci. I Trudeau se omluvil s tím, že tehdy nevěděl, že to může být považováno za rasismus.