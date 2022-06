Americká zpěvačka a skladatelka Judith Berksonová: Zpěvy kantorů se vytrácejí

Šesté Dny nové opery Ostrava, které se konají od 25. do 30. června, nabídnou několik výjimečných zážitků, mezi nimiž bude uvedení oper Petra Kotíka Many Many Women a Prometeo italského skladatele Luigiho Nona. Mezi několika světovými premiérami bude 28. června i jednoaktová opera Partial Memories, kterou napsala americká zpěvačka a skladatelka Judith Berksonová na objednávku festivalu.