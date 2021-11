Alanis Morissette točí komediální seriál inspirovaný vlastním životem

Kanadská rodačka začínala už jako teenager v roce 1991 průměrnou taneční hudbou, šlo o alba Alanis (1991) a Now Is the Time (1992). Když dospěla, od trapných hříchů mládí se distancovala a materiál už nikdy na koncertech nepřipomínala. Našla si totiž úplně nový styl, folk-rockové písničkářství alba Jagged Little Pill (1995). Deska nadchla miliony fandů, kritici pěli ódy na novou Alanis a její popularita raketově vzrostla.

Alanis později vydala ještě devět desek, ale žádná už se nestala takovým fenoménem. Zklamáním byl její pražský koncert v roce 2008, kde fanoušci slyšeli staré hity jako Hand in My Pocket, You Oughta Know, Ironic či Thank You ve značně odfláknutém podání.