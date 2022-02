Zuzana Mauréry: Základnu mám stále v Bratislavě

Slovenská herečka Zuzana Mauréry děkovala Janu Hřebejkovi, že natáčel na Slovensku a obsadil ji do hlavní role ve snímku Učitelka.

Pomyslela jsem si: ježíš, proč sem dává někdo fotku starou pět let? Pak jsem si řekla, je čas letošních nominací na Lvy, mrknu se, kdo je nominovaný... A ups!

Sice v ten den natáčím, ale prý mám mít jen denní natáčení, mohla bych tedy Rudolfinum stihnout. Ráda bych tam byla. Vždycky to pro mě byl příjemný večer s příjemnými lidmi.

Zuzana Mauréry: Žít single není špatné, ale mít parťáka do nepohody i pohody je fajn

Navíc letos tohle platí dvojnásobně. Nemusím být z ceremoniálu vůbec nervózní. Dostat Lva za pět vět, co jsem řekla? To by byla vážně velká sranda.