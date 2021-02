V Nižboru dolaďují sošky pro vítěze Českého lva

„Podoba samotného lva zůstává neměnná, upravujeme podstavec, který dostává každý rok jiný motiv. Mohla by z toho být pěkná unikátní sbírka,“ řekl Právu Rony Plesl.

Brusič Kristián Fituš při tom pracoval na podstavcích, do nichž brousil stylizované osmičky neboli po sklářsku špulky či kugle. Letos totiž bude 28. ročník předávání filmařské ceny.

Do poslední chvíle se přísně tají vítězové, jejichž jména se však musí také vypískovat na podstavec, aby bylo vše přichystané na slavnostní večer. „Ve sklárně to ví jen dva lidé, je to přísně střežené a nesmí nic uniknout. Jména se vypískují až těsně před vyhlášením,“ řekl Plesl.