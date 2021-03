Tereza Těžká z dokumentu V síti: V hlavě mi z učiva utkvěly hlavně žáby

To vám popíšu velmi přesně. Na ten den jsem se hrozně těšila. Chtěla jsem vidět vyhlášení nominací na ČT24, udělat si z toho událost, plánovala jsem si udělat hezké ráno, klidnou snídani a tak.

Natáčet se začalo v listopadu 2018. Do kin šel dokument před rokem. A hned nato dorazil covid. Takže jestli mám teď více práce? Asi ano, ale vzhledem k pandemii jí zase tolik nebylo a není.

Divadla jsou zavřená. Za minulý rok jsem odehrála dvě představení. Nic momentálně nenatáčím. Doba je nejistá, umělecké práci moc nepřeje. Ale jisté je i to, že mi dokument otevřel nové možnosti. Součástí projektu je mimo jiné osvětová kampaň ve školách, doufám, že se brzo otevřou a my do nich budeme moct zase vyrazit.