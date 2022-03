Jan Bubeníček: Celý náš dům je myší nora

Deset let vznikal animovaný film Myši patří do nebe. Vypráví o myšce Šupito, která ztratí tatínka. V roce 2014 vznikla první ukázka snímku. Točit se pak začalo v roce 2018. „V našem oboru všechno dlouho trvá,“ podotýká jeho režisér Jan Bubeníček s tím, že nejlepší na celém projektu mu zprvu přišlo právě to, že je o smrti.