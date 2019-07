Jaroslav Špulák, Právo

Pravda, v téhle kapele už dávno není taková energie, jakou měla v dobách svého rozpuku. Ze staré party zbyl jen kytarista Andy Scott, kterého doplňují zpěvák a baskytarista Pete Lincoln, kytarista a klávesista Tony O'Hora a bubeník Bruce Bisland.

Hudebníci to jsou nicméně výborní, ctí klasický rock i názvuky hravého glam rocku, který tvorbu kapely kdysi opanoval.

Právě skladba The Ballroom Blitz z roku 1973 je jeho reprezentantkou. Přestože ve Šternberku měla takříkajíc trochu těžký zadek, uzavřela vzpomínkový blok formace, která dnes evidentně hraje hlavně pro radost svou. A když se jí podaří infikovat jí publikum, je o to větší. Na Šternberském kopci to tak bylo.

Sweet na Šternberském kopci

FOTO: Michal Pospíšil

Jednodenní festival nabídl ve svém sobotním programu osm položek. Odstartovala jej ostravská skupina Buty, která má široký repertoár, a tedy z čeho vybírat. Na pódiu se dostala do rozpoložení, kdy s každou novou skladbou vyloudila úsměv ve svých řadách i u diváků. Kdyby její set neskončil tak, jak bylo naplánováno, jistě by se za pár minut všichni řehtali na celé kolo.

Sabina Křováková má obrovský hlas. Ať už zněly písně z jejího čtyři roky starého alba Sirkama, nebo novinky Jako dřív a Vodopád slov, které ji přece jenom posílají více do popových oblastí, držela si jako zpěvačka úroveň i glanc.

Sabina Křováková na Šternberském kopci upoutala pozornost.

FOTO: Michal Pospíšil

Slovenské Iné kafe přivezlo na Moravu syrový punk rock. Byť se kapela léta hlásí k písním melodickým, klasické třínástrojové obsazení jim dává garážový nádech a připomíná tak, z jakého podhoubí formace vzešla.

Pražští Eddie Stoilow jsou na pódiu velmi jistí. Jejich autorské písně osvěžila třeba coververze skladby Human od Rag'n'Bone Mana. Přítomné publikum postupně interpretační jistotě skupiny podléhalo a po poslední písničce ji doprovodilo z pódia vřelým potleskem.

Jak řekli členové skupiny Slza, stane se to jednou za dlouhé roky. Jim se to stalo v sobotu na Šternberském kopci. Technika se vzbouřila, leccos nečekaně nefungovalo tak, jak by mělo, a kapela odstartovala vystoupení se značným zpožděním. Kontakt s diváky sice navázala okamžitě, stihla zahrát i svůj poslední hit Paravany, nicméně její blok byl nefestivalově krátký.

Limetall naopak potvrdil formu. Je svázán s tím, že skupinu tvoří zkušení muzikanti, že se mu povedlo letošní album Znamení a společné turné se skupinou Kabát mu vehnalo do srdcí energii a chuť. Lapidárně řečeno, v Limetallu jsou staří harcovníci, kteří už koncerty nekazí. Navíc disponují melodicky silnými hardrockovými písněmi.

Fany Michalík z kapely Limetall na Šternberském kopci

FOTO: Michal Pospíšil

Festival uzavřela v čase, kdy se ze soboty stávala neděle, kapela Reflexy. Patrná u ní je zkušenost z vystupování na tanečních zábavách, protože umí velmi dobře spolupracovat s publikem a její repertoár je zábavný.

Šternberský kopec je festival, jenž obvykle nabízí dobrý program a koná se v prostředí zámeckého parku, takže si v něm na své přijdou i romantické duše. V sobotu navíc bylo příjemně pod mrakem, bez deště či pražícího slunka. Vlastně ideální festivalové počasí.