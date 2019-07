Aleš Honus, Právo

Největší středoevropská přehlídka svého druhu nabízí rozsáhlé spektrum hudby od mainstreamu přes drum and bass nebo house až po undergroundové subžánry. Tento koncept umožňuje divákům možnost vybrat si hudbu podle svého gusta a zároveň nechává prostor k objevování a rozšiřování obzorů.

Pořadatelé se v úvodní festivalový den odhodlali k poměrně odvážnému kroku. Hned na samotný začátek zařadili vystoupení jednoho z největších headlinerů, německého DJ a producenta vystupujícího pod jménem Alle Farben. Ten se za dýdžejský pult postavil už krátce po čtvrté hodině odpolední. Účast publika v tu chvíli byla poměrně slušná, i když s tím, jak to před hlavní stage vypadalo po setmění, kdy zde takřka nebylo k hnutí, se to nedalo srovnat.

Německý DJ Alle Farben.

FOTO: Aleš Honus

Alle Farben své vystoupení začal písní Bad Ideas a následovaly další jeho hity jako třeba The Only Thing We Know a samozřejmě i novinky včetně písně Fading, která je dnes již v podstatě globálním hitem. Svůj set ale podle očekávání prokládal fragmenty z hitů svých kolegů, zazněl tak například Galantis, který vystupoval na Beats for Love v minulém roce.

Na své si během vystoupení Alle Farben (v překladu Všechny barvy) ovšem přišli nejenom fanoušci elektronické hudby, ale i oldies, zajímavá byla třeba citace dávného hitu Walk Like An Egyptian od The Bangles.

Do hudebních archivů se sahalo často také na druhé největší stage, zaměřené na drum and bass, kde zazněl třeba i svérázný remix písně Come Together od Beatles a další kuriózní předělávky.

DJ Robin Schulz první den festivalu uzavíral.

FOTO: Aleš Honus

Dalším ostře sledovaným bodem bylo ve středu vystoupení DJ Robina Schulze, který dění na hlavní scéně před půlnocí uzavřel. Také Schulz nabídl podle očekávání své největší hity včetně velmi chytlavého remixu Prayer In C, který Robin Schulz vytvořil z písně od Lilly Wood and The Prick.

Festival Beats for Love bude druhým dnem pokračovat i v pátek, kdy se na hlavní stage jako headlineři představí například Belgičan Netsky a zejména Sven Väth z Německa.