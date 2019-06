Jaroslav Špulák, Právo

„Toto turné nevzniklo ani tak na náš popud jako na popud diváků, kteří byli na našem březnovém ostravském koncertě v Gongu. Byl emotivně tak naplněný, že se dostavil nápad absolvovat ještě další,“ vysvětlil Dyk.

Přestože on ani lidé z B-Side Bandu tehdy nic podobného neplánovali, je velmi rád, že se tři vystoupení v největších českých městech uskuteční.

„Jak jinak oslavit deset let spolupráce s velkým tělesem, což je big band, než koncerty s ještě větším tělesem, což je filharmonie. Když se všichni spojíme, je nás na pódiu skoro sto. Pro mne osobně je to zážitek,“ pokračoval Dyk.

Dodal, že během březnového koncertu v Ostravě si dokonce splnil jeden malý dětský sen. Chopil se taktovky a hudebníky na pódiu dirigoval. A také prý poprvé v životě vystupoval ve smokingu.

Z třetiny nový program

„Celé to spojení vzniklo na popud vedení Janáčkovy filharmonie Ostrava. Dohodli jsme se, že koncert připravíme, dali jsme to na vědomí a začali chystat program. To nám trvalo docela dlouho, a tak se stalo, že koncert byl už dávno vyprodaný a my ještě nevěděli, co budeme hrát. Myslím si, že jsme nakonec dokázali sestavit takový program, že ho lidé ohodnotili jako jeden z nejlepších zážitků, který od nás měli,“ sdělil kapelník B-Side Bandu Josef Buchta.

Na pódiu zazněl průřez tvorbou, kterou B-Side Band společně s Dykem měli na kontě za dobu minulou. Aranže pro filharmonii připravili Boris Urbánek, Ondřej Brousek, Petr Jirák, Zdeněk Novák a další. Chystané tři koncerty pak přinesou i skladby, které ještě nebyly v této sestavě představeny. Podle Buchty půjde až o třetinu programu.

Vojtěch Dyk má rád v hudbě svobodu.

FOTO: Lucie Levá

„Došlo nám, že v příští sezoně oslaví Vojta Dyk a B-Side Band deset let spolupráce, a v podstatě jsme se velmi rychle rozhodli, že je připomeneme koncerty právě s Janáčkovou filharmonií. Víme, jaké budou, víme, jak zní, a těšíme se, že si to budeme moci společně zopakovat,“ dodal Buchta.

Dirigentem na všech třech vystoupeních bude Jan Kučera. „Skamarádili jsme se asi před deseti lety v pražském divadle Rubín. Bylo pět hodin ráno a Honza hrál na klavír. Vůbec jsem nevěděl, že je to dirigent, ale byl to sympatický člověk, a tak jsem se s ním dal do řeči. Že je dirigent, jsem zjistil až posléze. Potom se mnou pracoval na Bernsteinově Mši a také dirigoval koncert s Janáčkovou filharmonií v Ostravě,“ vzpomněl Dyk.

Až koncerty skončí, bude prý spojení Dyka a B-Side Bandu pokračovat. Chystají nový program, který bude čistě autorský.

Plodná spolupráce

Vojtěch Dyk začal s B-Side Bandem spolupracovat ještě v době své hudební mise coby zpěváka kapely Nightwork. „Cítím se být dobře nasycený. Hrát s big bandem je takříkajíc královská disciplína. Je docela těžké to utáhnout, protože stojíte v čele zhruba dvacetičlenného tělesa, jež musíte směrovat. Nositelem myšlenky je totiž přirozeně zpěvák, respektive člověk, který během večera hovoří s lidmi,“ řekl.

„Neznamená to ale, že jsem se stal swingovým nebo bigbandovým zpěvákem. B-Side Band ve své činnosti mísí hudební hranice a žánry a já to na své cestě dělám také. Abych to mohl naplňovat, potřebuju mít zdroje inspirací i někde jinde. Jsem tedy vděčný za Nightwork, jsem vděčný za Bernsteinovu Mši i za další projekty, kterých jsem se mohl účastnit. A myslím si, že další ještě vzniknou,“ dodal.