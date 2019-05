jaš, kul, Právo

Jsou na seznamu 150 řečníků z více než dvaceti zemí světa, kteří letos na mezinárodním diskusním fóru vystoupí. Jeho čtvrtý ročník proběhne od 17. do 20. července na festivalu Colours of Ostrava v industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic.

„Čtyřdenní program Meltingpotu bude nabitý. Nabídneme devět tematicky zaměřených scén s padesáti zahraničními a sty domácími hosty ze všech oblastí lidského myšlení - vědy, umění, osobnostního rozvoje, politiky, médií, filozofie, ale třeba také z cestování,” říká dramaturgyně Petra Hniková Charmite.

Z českých řečníků účast přijali mimo jiné neuropatolog, spisovatel a publicista František Koukolík, generál Armády České republiky Petr Pavel či uznávaný autor knih pro děti, ilustrátor, grafik a tvůrce animovaných filmů Petr Sís a mnoho dalších.

Novinkou je The Big Bang Stage, scéna věnující se popularizaci částicové fyziky. Návštěvníci festivalu se budou moci setkat a diskutovat s předními vědci organizace CERN a dalších institucí. Program bude doplněn o interaktivní a zážitkové workshopy. Vystoupí světoznámá hráčka na teremin Dorit Chrysler, fyzik a kytarista Mark Lewney zase vysvětlí strunovou teorii pomocí kytarové verze Bohemian Rhapsody.

Fórum Meltingpot v lednu spustilo druhé pokračování projektu Voices of Meltingpot – filmových zpovědí vybraných hostů z předcházejícího ročníku. Z roku 2018 to jsou například autor bestselleru Hygge Meik Wiking, komiksolog James Kakalios, futuristický mnich Bruno Marion, klimatolog Václav Cílek, překladatel Martin Hilský a další.

Meltingpot probíhá na festivalu Colours of Ostrava v areálu ostravských Dolních Vítkovic. Představí se na něm například The Cure, Florence + The Machine, Rag'n'Bone Man, Years & Years, Rosalía, MØ, ZAZ, Mogwai, Tom Walker, Mariza, John Butler Trio, Richie Hawtin Closer, Shaka Ponk, Xavier Rudd, Ólafur Arnalds, Lewis Capaldi, Kronos Quartet a řada dalších. Program na 21 scénách nabídne více než 350 programových bodů.