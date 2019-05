jaš, kul, Právo

Orchestr bude cestovat běžnými vlakovými spoji, vystupovat v ulicích a vybírat do klobouku. Z Hradce Králové se 28. června vydá přes Polici nad Metují, Plzeň, Prahu, Drážďany a Liberec zpět do Hradce Králové. Tam 5. července zahraje na festivalu Rock For People.

Repertoár Busking Tour bude sestaven ze skladeb několika žánrů. Hrát se budou pop, rock, filmová hudba, jazz, klasika. Zpěvákem orchestru je herec Klicperova divadla v Hradci Králové Jan Sklenář.

Police Symphony Orchestra tvoří velmi mladí hudebníci.

FOTO: Martin Kábrt

Police Symphony Orchestra (PSO) založila v Polici nad Metují tehdy čtrnáctiletá Petra Soukupová se svým bratrem Jakubem. Dnes orchestr působí pod vedením Joela Hány a Věry Vlčkové a sdružuje mladé muzikanty.

Během devíti let odehrál více než osmdesát koncertů. Svým vystoupením také podpořil opravu varhan v Polici nad Metují, koupil noty v Braillově písmu pro nevidomého trumpetistu Marka a od roku 2014 organizuje benefiční koncerty pro Nadační fond Hospital Broumov.