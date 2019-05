Iva Přivřelová, Právo

Nepřekvapí tedy, že Giraudová se Szabem nedávno uvedli do kin nové dobrodružství berušek, mandelinek a pavouků s podtitulem Daleko od domova.

Proč jste se rozhodli vyprávět další příběh Mrňousků?

Szabo: My sami jsme další film neplánovali. Když se nás ovšem producenti asi rok po premiéře úspěšné jedničky zeptali, zda bychom pokračovali, řekli jsme si: proč ne. Nechtěli jsme ztratit to, díky čemu fungoval první film, abychom nezklamali jeho diváky, ovšem museli jsme najít i nějaké nové prvky. A protože jezdíme každý rok na dovolenou na ostrov Guadalupe, napadlo nás, že tam pošleme také berušky. Už jsme o tom uvažovali i v rámci televizního seriálu, ale tehdy jsme na to neměli peníze. Pro celovečerní film jsme si už natáčení v Karibiku mohli dovolit, a představit tak nové postavy. Dvojku vnímáme jako o něco jiný film, spíš dobrodružný, zatímco jednička byla v podstatě válečná akce.

Héléne Giraudová a Thomas Szabo

FOTO: Profimedia.cz

Už během prázdnin na Guadalupe jste se rozhlíželi po místním hmyzu?

Giraudová: Jistě. Dělali jsme si takový konkurz na hmyz a dávali si pozor, aby všechna zvířátka byla opravdu místní. Chtěli jsme do filmu dát i spoustu komárů, protože ti jsou na Guadalupe všude, ale nevešli se nám do rozpočtu.

Jak moc jsou vaši hrdinové a jejich chování ovlivněni skutečným hmyzem?

Giraudová: Reálná zvířata důkladně pozorujeme, čteme knihy o jejich biologii a pak z nich stvoříme Mrňousky, uděláme je hezčí, roztomilejší, zábavnější, dáme jim nějaké výraznější rysy. Základ ovšem vychází z přírody, struktura jejich tkání, tvar antén, spojení těla s končetinami, jestli mají ulitu a podobně.

Jak vytváříte zvuky postav, které jsou ve filmu beze slov mimořádně důležité? Beruška v letu zní častěji jako motocykl než jako beruška.

Szabo: Zvuky nejsou realistické. Zapadají do našeho konceptu návratu do dětství, kdy jsme pozorovali přírodu a mohlo nám připadat, že všechen létající hmyz zní jako motorky. Vytvářet ony zvuky je velká zábava. Inspirovali jsme se zvukařem Hvězdných válek Benem Burttem, který třeba smíchal kokrhání kohouta s řevem slona, aby dostal divný mimozemský zvuk. Každá naše postava má svůj vlastní zvuk, který pomáhá s její charakterizací.

Giraudová: Třeba kudlanka vydává delfíní zvuky.

Hodný pavouk

FOTO: Bioscop

Většina zvířat ve filmu si navzájem pomáhá, kromě zlých červených mravenců. Pak tam máte ale dva zajímavé pavouky. Ten hodný, který doma poslouchá operu, si na konci uvědomí své osamění. Druhý, který vypadá jako hračka, působí jako vyděděný magor. Jak vznikaly tyto charaktery?

Giraudová: Hodný černý chlupatý pavouk se objevil už v seriálu. Také jsme tam měli jednoho červeného s dlouhýma nohama a už tehdy jsme je vytvořili tak, aby nebyli děsiví. Hodně lidí trpí arachnofobií a nechtěli jsme, aby nám diváci utíkali z kina. Pavoukům jsme věnovali spoustu času a ten černý se od seriálu hodně vyvinul. Je teď komplexnější a zajímavější, odlišný od ostatních. Mezi diváky patří k nejoblíbenějším.

Szabo: Chtěli jsme ukázat, jak se černý pavouk vlivem pátrání po ztracené berušce změní. Na začátku to je solitér, chce strávit zimu sám se svou hudbou. Ale události ho donutí pomoct ostatním. A jako lidi, ani pavouci nejsou všichni stejní. Proto je jeden umělecky založený a ten druhý je primitivnější a chová se jako bláznivé štěně.

Dvojka končí záběrem, který vám připravuje půdu pro třetí díl z Číny.

Giraudová: Ano, i diváci to tak chápou a mají pravdu. Už jsme si v Číně prošli nějaké lokace a začali s nějakými pracemi, producenti s trojkou počítají. Ale ještě to chvíli potrvá.

Kobylky

FOTO: Bioscop

V Číně se nyní hodně animuje pomocí počítačů. Využili jste tamní animátory?

Szabo: Celý film vznikl ve Francii, včetně hudby. Čína nám dala jen peníze. Radši pracujeme s animátory, které máme blízko. Možná do třetího filmu něco natočíme v Číně, ale neplánujeme ho tam animovat. Musíme si ještě pořádně promyslet, jak bude naše forma spolupráce s Čínou vypadat. Kdybychom film chtěli vyrábět v Asii, vyžadovalo by to spoustu dozoru, aby náš náhled na věci a náš umělecký cit zůstal zachován.

Existuje k Mrňouskům hodně merchandisingu?

Giraudová: No, v tomhle ohledu jsme celkem zklamaní. Jeden řetězec prodává toho černého chlupatého pavouka jako hračku. Líbilo by se nám toho mít víc, ale producenti trochu zaspali.

Szabo: To takhle veřejně neříkej. Giraudová: Ale proč by ne!

Berušky

FOTO: Bioscop

Jakého pohlaví jsou hlavní hrdinové berušky? Zachraňuje ve filmu Daleko od domova matka syna, nebo otec dceru? S kolegy jsme se nemohli shodnout.

Giraudová: To se nám líbí. Můžete si sami vybrat.