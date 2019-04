Stanislav Dvořák, Novinky

Spekulace o omezování internetových filmů na Oscarech se nepotvrdily. Aktuálně pořadatelé cen rozhodli, že zůstává v platnosti pravidlo sedmi dnů. Stačí, aby se film promítal sedm dní v Los Angeles v kině a může být nominován na Oscara. Netflix nebo Amazon Prime navíc mohou už od prvního dne dát film na internet svým předplatitelům, takže uvedení v kinech je jen formalita. Kina na tom nemohou moc vydělat.

„Naše pravidla požadují uvedení v kinech a také umožňují široké paletě filmů, aby se ucházely o Oscara,“ řekl šalamounsky prezident oscarové akademie John Bailey.

Netflix stojí třeba za filmem Roma, který získal tři Oscary. Černobílý film natočený ve španělštině určitě nelze označit za komerční trhák, v kinech však chvíli byl. Američtí kinaři požadují alespoň 90 dní exkluzivního uvedení v kinech, než se dílo dostane na obrazovky monitorů.

Režisér Steven Spielberg v Cannes

FOTO: Jean-Paul Pelissier , Reuters

Stará hollywoodská garda, reprezentovaná třeba režisérem Stevenem Spielbergem, nemá streamování v lásce. Obává se, že tradice chození do kina je v ohrožení a že na monitorech filmy hodně ztrácejí.

Statistiky však nepotvrzují představu, že rozvoj rychlého internetu zabíjí kina. Obě formy spíše existují vedle sebe. Studie společnosti EY’s Quantitative Economics and Statistics z roku 2018 tvrdí, že lidé, kteří streamují filmy na Netflixu, stejně chodí hodně do kina.

Studie například říká, že respondenti, kteří navštívili kino devětkrát nebo víckrát za 12 měsíců, sledují i více pořadů pomocí streamu než lidé, kteří byli v kině dvakrát za rok. Ti první streamují 11 hodin týdně, zatímco druhá skupina asi 7 hodin.

Polovina lidí, kteří uvedli, že nebyli v kině ani jednou za rok, si také nepouští nic na internetu. Výzkum zkoumal i teenagery, kteří obecně tráví na internetu nejvíc času, a mohlo by se zdát, že nemají čas jít do kina. Podle výzkumu je to spíš naopak.