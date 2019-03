jaš, kul, Právo

Deep Purple vznikli v roce 1968 v britském Hertfordu a do hudební historie se zapsali jako průkopníci klasického hard rocku. Dosud mají na kontě dvacet studiových alb. Jejich svatým grálem jsou desky In Rock (1970), Machine Head (1972) a Made in Japan (1973), které katapultovaly formaci na špičku světové scény. Velkou zásluhu na tom měla i skladba Smoke on the Water.

Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Steve Morse a Don Airey, kteří tvoří aktuální, v historii skupiny osmou sestavu, pokračují v hardrockových šlépějích klasických Deep Purple. Každý jejich koncert je zážitek, o čemž se čeští fanoušci přesvědčili již v minulosti několikrát.

Deep Purple u nás naposledy vystoupili v červenci roku 2018 v Brně. V prosinci dorazí v rámci koncertního turné Infinite Long Goodbye.