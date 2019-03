Streisandová se omluvila za komentáře k obětem zneužívání Jacksonem

Americká zpěvačka Barbra Streisandová se omluvila poté, co čelila ostré kritice za své výroky na adresu dvou mužů, kteří v novém dokumentárním filmu Leaving Neverland tvrdí, že je v dětství sexuálně zneužíval král popu Michael Jackson. V rozhovoru pro britský list The Times uvedla, že mužům naprosto věří, doplnila však, že je to ale „nezabilo” a byli „nadšeni” z možnosti trávit se zpěvákem čas.