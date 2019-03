Stanislav Dvořák, Novinky

Michal Pavlíček přichází s velmi různorodou deskou, obsahující čistě instrumentální meditace i zpívané písničky s Monikou Načevou, Richardem Müllerem a dalšími.

Dunění je masivní kytarový pochod se skandovacím rapem na text Jáchyma Topola, Jen ten, kdo zbloudí křehký duet Richarda Müllera a Svetlany Rymarenko. Pošli to tam zase zběsilá kytarovka s mistrovskými bicími Miloše Meiera.

„Když hudebník řekne Pošlu to tam, znamená to, že do toho dá všechno, že to zahraje se vší chutí, vervou a od srdce, aby to tam prostě sedělo jak poklička na hrnci. Do tohoto projektu jsem přizval kamarády muzikanty, o kterých vím, že jim tento pocit není vůbec vzdálený,“ vzkázal Pavlíček.

Michal Pavlíček: Pošli to tam

FOTO: Warner Music

Jeho osobitá kytarová hra předurčila zvuk legendárních skupin Pražský výběr, Stromboli, Big Heads, BSP či Supergroup, je autorem a spoluautorem mnoha velkých hitů.

Vedle rockerské dráhy má Michal Pavlíček prsty i ve filmové hudbě a seriálové tvorbě (Červený bedrník, Místo nahoře, Místo v životě). Je také autorem muzikálů jako Klaun, Excalibur, Obraz Doriana Graye a Dáma s kaméliemi.