Stanislav Dvořák, Novinky

Banks, který se už představil na festivale Colours of Ostrava, disponuje hrubším hlasem a exceluje hlavně v táhlých baladách. Někdy mu postačí jen hlas a klavír, nedělá ale soulové retro. Některé songy doplňuje aktuálními zvukovými prvky, užívá elektrické kytary i elektroniku.

Zpěvák se do Velké Británie dostal až ve třinácti. Hudební vzdělání neměl a na kytaru se prý učil podle internetu. V roce 2013 překvapil svým EP The Monologue, kterého si povšimlo BBC Radio 1. Následovala EP The Paradox a The Boy Who Cried Freedom a turné po Evropě i Americe.

Jacob Banks

FOTO: Grace Rivera

„V současné digitální době se snažím využít zvuky, které nejsou synonymem pro soul. Nechci být Marvin Gaye nebo Al Green. Snažím se být Jacob Banks a Jacob Banks má rád Ala Greena stejně jako třeba Franka Oceana nebo Kanyeho Westa,” tvrdí Banks, který se rád zabývá také poezií.

„Miluji psaní básní. Poslouchám hodně básníky, jak mluví. A poté prostě říkám pravdu. Myslím, že mým úkolem je pomoci lidem strávit den o něco snadněji. Jestliže řeknu svoji pravdu, pak se k ní více lidí může vztáhnout.”

Ukázky tvorby najdete na mrjacobbanks.com.