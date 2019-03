Jaroslav Špulák, Právo

„Loni přišel do naší sestavy nový baskytarista Kuba. Předtím v ní nebyla dobrá atmosféra, ztráceli jsme chuť se posouvat i pracovat. Teď je to ale jako v době, kdy jsme začínali. Máme nadšení, vznikají nové skladby a výsledkem je celá deska,“ vysvětlil zpěvák a kytarista Marthy.

Singl, k němuž vznikl i videoklip, se jmenuje Nostalgie. „Jeho zvuk stojí z velké části na elektronice, přičemž má původní představa byla, že bude pouze elektronický. Později jsem k němu ale přidal kytarovou linku, k čemuž mě inspiroval refrén skladby. Myslím si, že jsme se posunuli i v psaní textů. Ty jsou teď mnohem dospělejší,“ tvrdí Marthy.

Vivian, zleva Kuba (baskytara), Marthy (zpěv, kytara) a Ondra (bicí).

FOTO: Petr Pařil

Klip k písni vznikal v prosklené pyramidě na kraji města Broumov. Jeho autorem, kameramanem a režisérem je Michal Havlíček a záměrem bylo představit novou sestavu kapely i aktuální zvuk.

„Ta písnička je pro nás uzavřením staré a otevřením nové kapitoly. Vznikala ještě v době, kdy jsme byli v původní sestavě. Později se sice změnil její zvuk, ale v textu je všechno, co jsme v minulosti prožili. Všechny ty koncerty, cesty na ně, mejdany, průšvihy i radosti. Proto se jmenuje Nostalgie,“ řekl Marthy.

Uvozuje album, jež dostalo název Pustina. Je v něm příběh, který Vivian nenechají pouze na desce, ale postupně ho představí v dalších klipech a jako celek i na nadcházejícím turné. Hrát na něm budou devět písniček z deseti, které na novém albu jsou.

Vivian představují novou sestavu, klip i album.

FOTO: Michal Havlíček

„Ten příběh se odehrává v hlavě člověka. Je v něm vnitřní souboj, jenž je vyjádřen pěti temnějšími písněmi a pěti, které už přinášejí cestu k rozuzlení. Se seriálem, který před časem vysílala stanice HBO, ale nemá nic společného,“ přiblížil Marthy.

Křest alba proběhne na druhém koncertu nadcházejícího turné, jenž se odehraje v pátek 8. března v Broumově. Pro kapelu to bude největší koncertní série, kterou si dosud naplánovala. Start je v Hradci Králové již 5. března.

„Všechna turné, jež jsme dosud odehráli, jsme si chystali sami a objížděli jsme při nich hlavně místa ve východočeském kraji. Na tom nadcházejícím budeme hrát po celé republice. Představíme především nové skladby, ve kterých jsme se zaměřili na zpěvnost refrénů. Budeme rádi, když si je diváci, kteří přijdou, odnesou v hlavě domů. Toho bychom chtěli dosáhnout,“ uzavřel Marthy.

Vivian jsou na světě od roku 2015. Na kontě mají vítězství v soutěžích Skutečná liga a UEFA Euro - WU 17, jež jim umožnilo hrát na zápasech evropského šampionátu fotbalistek do sedmnácti let, který se roku 2017 konal v České republice. Debutové album Exponáty vyšlo v roce 2016, poté kapela čile koncertovala. Za sebou má mimo jiné účast na festivalech Benátská!, Okoř se šťávou, Basinfirefest či loni United Islands of Prague.