František Cinger, Právo

Představoval jste si při psaní románu, že by podle něho mohl vzniknout film?

Každý spisovatel doufá, že se děj knihy může proměnit v příběh na plátně. Ne že by ho potřeboval v té podobě vidět, ale protože to přinese peníze. Dobře víme, že je mají ti, kteří dělají filmy, nikoli autoři knih.

Režisér Julius Ševčík natáčel loni dvaačtyřicet dnů přímo v brněnské vile Tugendhat. Je to snímek natočený v anglické verzi, tady se bude promítat také s českým dabingem nebo titulky. Úžasná Hanna Alströmová hraje Liesel Landauerovou, jejího manžela Viktora představuje s krásnou angličtinou i bezvadným hereckým projevem Claes Bang. Carice van Houtenová ztvárnila Lieselinu přítelkyni Hanu. Architekta von Abta, který vilu navrhl, hraje Karel Roden.

Musím říci, že jsem zhlédl trailer i snímky z natáčení a působily na mě velice profesionálně a mile. Na premiéru se těším.

Sklízíte ohlas za další román z československého prostředí Pražské jaro. Čím vás naše země tak okouzlila?

Spojuje se v tom mnoho důvodů. Čím mě oslovuje dnes, není to, co bylo na začátku, když jsem do ní před pětadvaceti lety přijel. Začal jsem se zajímat o život Gregora Mendela, ale zjistil jsem víc. Máte úžasnou literaturu, hudbu, nápadité a talentované lidi a je vás přitom jen deset milionů. Máte historickou architekturu, ale i moderní, třeba Baťův dům na Václavském náměstí. A to vznikl v roce 1929. To je přece úžasné.

Takže vám k nám otevřel dveře Mendel. Napsal jste o něm román Mendelův trpaslík.

Byl to zakladatel genetiky, německy mluvící člověk, který měl kolem sebe hodně Čechů, takže váš jazyk bravurně ovládal. Mám polovinu příbuzných z Walesu a vztah angličtiny a velštiny mi tu dichotomii češtiny a němčiny připomněl.

Román Pražské jaro o cestě dvou britských studentů do města, kterým posléze projížděly tanky, velký ohlas. Uvítal byste jeho filmovou podobu?

Samozřejmě. Navíc si myslím, že s využitím dnešních technologických možností by neměl být problém trikově dosadit na pražské ulice ruské tanky.

Skleněný pokoj pojednává o hrůze holocaustu. Co říkáte na to, že se v Evropě opět zvedá antisemitismus?

Velkou roli v tom hraje populismus některých politiků. Zaujalo mě ale, že ekonomika zaznamenala v roce 2008 velký propad. Když se podíváme do historie, deset let po začátku velké hospodářské krize v roce 1929 přišla invaze Hitlera do Československa. Stejně tak tehdy existoval velký pohyb mas, jako dnes. Ta podobnost je alarmující a jde z ní strach.