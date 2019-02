Věra Míšková, Právo

„Bylo to dost hrozné, nemohl jsem se pořádně hýbat, cítil jsem se jako buldozer,“ odpověděl na dnešní tiskové konferenci herec Právu na otázku, jak se cítil v Cheneyho hřmotném těle.

Film režiséra Adama McKaye má momentálně šest oscarových nominací včetně nejlepšího filmu, Baleova hereckého výkonu v hlavní roli, Amy Adamsové jako Cheneyho manželky Lynn a Sama Rockwella, který hraje George W. Bushe.

Cheney má pověst nejkonzervativnějšího člena Kongresu a nepříjemného byrokrata a režisér McKay podává jeho portrét se značným nadhledem a smyslem pro ironický humor, který berlínské publikum vděčně přijalo.

Například v rozhodující chvíli, kdy se Cheney rozhoduje, jestli bude kandidovat s Bushem, film „jako“ skončí včetně závěrečných titulků a komentáře „a tak odešel z politiky na venkov a založil chov zlatých retrívrů, z nichž vyrostli šampióni“, a až po chvilce pokračuje dál...

Bale jako jako Dick Chaney ve filmu Vice.

FOTO: Berlinale

Jedna z prvních otázek na režiséra McKaye pak byla, zda film chápat jako černou komedii, nebo politické drama.

„Já bych to takhle nerozlišoval, snažili jsme se na něj podívat s humorem, ale v zásadě si myslím, že to je antická tragédie,” odpověděl McKay a Bale dodal: „Musel jsem si dělat hodně rešerší, abych pochopil jeho i dobu, v níž byl viceprezidentem a dělal rozhodnutí, která pro mě byla nepochopitelná. Ale není to Trump, je to úplně jiný charakter,“ dodal na adresu přirovnání Cheneyho k současnému americkému prezidentovi.

Nechyběla ani na otázka, s jakým pocitem očekává vyhlašování Oscarů, odpověděl na ni podle očekávání: „Je samozřejmě moc příjemné být ve společnosti takových herců, jací jsou nominovaní. Nicméně považuji za důležitější, že je nominováno dílo jako celek v kategorii nejlepší film.“

A o tom, jak si on, který točil s předními režiséry, jako jsou Christopher Nolan (Dokonalý trik), Steven Spielberg (Říše slunce) či David O. Russell (Špinavý trik), vybírá role, pak řekl, že na to nemá žádná kritéria. „Ale musíte si vybrat dobře,“ dodal se smíchem.