Novinky, DPA

Ve filmu debutoval v roce 1955 ve westernu Apache Woman. Režisér a producent béčkových hororů Roger Corman si ho oblíbil a Miller hrál téměř ve všech jeho filmech.

Mnozí diváci si ho vybaví Cormanově černé komedii z 60. roku The Little shop of horrors, kde měl roli degustátora květin. Roli získal také ve válečné klasice Tucet špinavců.

Později se Miller stal oblíbencem režiséra Joe Danteho. Ten ho obsadil do role starosty v hororové klasice Piraňa, prodejce okultních předmětů a knih ve Kvílení vlkodlaků, upovídaného souseda z Gremlins či popeláře z filmu Lidé z předměstí.

„Jeho smysl pro humor a jedinečný pohled na svět mu dal mnoho fanoušků po celém světě,“ píše rodina v oznámení o jeho skonu.