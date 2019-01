míš, Právo

Ve filmu, který bude promítán mimo soutěž, hrají Christian Bale, jenž už dostal za roli Cheneyho Zlatý glóbus, Amy Adamsová, Steve Carell či Sam Rockwell. Je pravděpodobné, že alespoň někteří film na festival doprovodí.

Berlinale zahájí snímek dánské režisérky Lone Scherfigové The Kindness of Strangers (Laskavost cizinců). Je to příběh čtyř lidí, kteří prožívají nehorší krizi svého života.

Mezinárodní soutěž, jež je hlavní osou programu, bude tvořit osmnáct filmů, které bude hodnotit porota v čele s francouzskou herečkou Juliette Binocheovou, nositelkou amerického Oscara za vedlejší roli ve filmu Anglický pacient a mnoha dalších cen.

Mezi očekávanými filmy jsou díla francouzského režiséra Francoise Ozona, který představí svou novinku Grâce à Dieu (Z milosti boží), nebo polské režisérky Agnieszky Hollandové, jež uvede snímek Mr. Jones o velšském novináři, který přinesl do západních médií zprávu o hladomoru v Sovětském svazu počátkem 30. let minulého století.

Norský režisér Hans Petter Moland představí film Out Stealing Horses o truchlícím vdovci, který se přestěhuje na venkov a náhodné setkání v něm vyvolá vzpomínky na minulost.

Z filmů, na nichž má podíl česká kinematografie, byl na Berlinale zatím přijat do sekce filmů pro děti a mládež Generation krátký animovaný snímek Můj papírový drak slovenského režiséra Martina Smatany, který vznikl v koprodukci s českými a polskými partnery a český Státní fond kinematografie ho loni podpořil částkou 750 tisíc korun.