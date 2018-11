Televizní Silvestr se natáčel v Brně

V Brně natáčel pořad Do roka a do dna režisér Petr Ryšavý. Oblíbené pásmo vtipů, historek ze života známých osobností, a to vše proložené muzikou, které se na ČT 1 vysílá vždy hodinu před silvestrovskou půlnocí, se natáčelo v interiéru brněnské restaurace Charlies Mill s osvědčenou moderátorskou dvojicí Janou Paulovou a Pavlem Zedníčkem.