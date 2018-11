Sudetský tulák. Stovky domů padaly, děsivé záběry zániku města Most

I po letech je to jen pro silné povahy - fotky a záběry destrukce 700 let starého města Most s 15 000 obyvateli, na starých mapách označovaného také jako Brüx. V Mostě bylo hodně kulturních památek, bohatě zdobené měšťanské domy, secesní divadlo, pošta, sokolovna, spořitelna, kostely, radnice a další. Komunisté o likvidaci historického města kvůli uhlí natočili film a líčili to jako velký úspěch.