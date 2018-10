Stanislav Dvořák, Novinky

V dubnu zahájí Knopfler turné Down the Road v Barceloně a bude pokračovat po Evropě. V září pojede americké turné.

Mark Knopfler také vydá 16. listopadu deváté sólové studiové album s názvem Down The Road Wherever.

„Moje skladby jsou určené na živá vystoupení. Miluju celý proces toho psaní a nahrávání s kapelou, ale nakonec je tou nejlepší částí hraní publiku naživo. Moc se mi líbí celý ten cirkus, cestování z města do města a spolupráce s touto skupinou hudebníků je pro mě naprostým potěšením. Opravdu se na to těším,“ řekl.

Vystoupí u nás s rozšířenou desetidílnou kapelou, přičemž většina hudebníků s ním spolupracuje více než dvě desetiletí: Guy Fletcher (klávesy), Richard Bennett (kytara), Jim Cox (klavír), Mike McGoldrick (píšťalka a flétna), John McCusker (housle a citera), Glenn Worf (baskytara), Danny Cummings (perkuse) a Ian Thomas (bubny). Novou posilou budou Graeme Blebins (saxofon) a Tom Walsh (trumpeta).

Mark Knopfler se svou kapelou v Praze

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Rodák ze skotského Glasgow byl původně hudebním novinářem. Vystudoval žurnalistiku na univerzitě v Leedsu a teprve později v polovině 70. let položil s bratrem základy k mnoha pozdějším hitům Dire Straits. V létě 1977 vznikla první demonahrávka megahitu Sultans of Swing a od té doby šli Dire Straits nahoru. V osmdesátých letech vydali skvělé desky Love Over Gold a Brothers in Arms, které v další dekádě následovalo album On Every Street. V roce 1996 zahájil Mark Knopfler sólovou kariéru.

Slavný kytarista odmítá oživovat svou skupinu Dire Straits a došlo to tak daleko, že někteří bývalí spoluhráči, kteří skupinu nezaložili, si půjčili jméno skupiny a hrají po Americe bez něj.

Vstupenky na Marka Knopflera budou v síti Ticketportal od 2. listopadu.