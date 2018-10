Jindřich Göth, Právo

Asi největší pozornost jeho debutové knihy Hod mrtvou labutí na sebe bude poutat povídka Divotvorné hrnce, v níž ansámbl Dejvického divadla čelí finanční krizi tím, že po vzoru „šmejdů“ prodává důvěřivým důchodcům v Bruntále předražené hrnce ničemné kvality. Vzhledem k tomu, že v ní vystupují největší hvězdy Miroslav Krobot, Ivan Trojan, Václav Neužil nebo Klára Melíšková, není těžké je při čtení okamžitě vidět a slyšet. Skvělá je rovněž úvodní miniatura Heslo s mrazivým vyústěním. V titulní Hod mrtvou labutí se autor zase po svém vyrovnává s hipstery a jejich směšným a křečovitým pinožením se za frikulínským životním stylem.

Hübl je skvělý pozorovatel, jeho dialogy prozrazují, že umí rovněž poslouchat, jakým jazykem ty které společenské vrstvy mluví. Občas ale jako by se až příliš opájel svým prvotním nápadem a věší na něj dějové linie, které působí možná trochu nadbytečně a v nichž se čtenář občas trochu ztrácí. To je jednak případ zmíněné „letenské“ hipsterské rapsodie Hod mrtvou labutí, podobně je snad až moc rozkošatělý příběh operního pěvce a režiséra Líbezného, který se proti své vůli zaplete do nejvyšší politiky.

Na závěr ale přijde povídka Špacírflinta, v níž si všechno dokonale sedne na své místo. Námět, skvěle vykreslené charaktery, sevřený děj, dobře dávkovaný rytmus vyprávění, černý humor a pointa, která doznívá v hlavě ještě dlouho po dočtení. V ní Ondřej Hübl dokonale zúročil svůj nepochybný literární um.

Hod mrtvou labutí je přesně takový, jaká má knižní prvotina být. Drzý, nabitý dychtivou energií, občas trochu rozkolísaný, ale sympaticky upřímný.

Ondřej Hübl: Hod mrtvou labutí

Druhé město, 268 stran, 239 Kč

Celkové hodnocení: 80%