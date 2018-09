Ivan Vilček, Bratislava, Právo

Ve čtvrtek se natáčelo v Bratislavě na střeše opuštěné budovy, která představovala leopoldovskou věznici. V jedné z akčních scén se vězni bouří, zapalují střechu a policistům předvádějí obscénní gesta. Režisér je spokojený a na pátek se už připravuje další scéna.

Příprava scény na střeše opuštěné budovy

FOTO: Ivan Vilček, Právo

V té by se měla vzpoura potlačit a vězni spoutat. Do akce je nasazen transportér a vrtulník. To je filmový návrat do rozbouřeného Československa roku 1990.

Havlova amnestie

Po listopadové revoluci udělil prezident Václav Havel rozsáhlou amnestii, která se vztahovala na téměř osmdesát procent odsouzených. Měla být symbolem změny režimu i znamením, že předchozí justice nepracovala dobře.

Amnestie se nevztahovala na nejtěžší zločince, jejichž část se v Leopoldově vzbouřila. Následoval tvrdý zákrok speciálních jednotek policie. Při potlačování vzpoury zahynul jeden vězeň a 29 jich bylo zraněno.

Film se natáčel i v leopoldovské věznici.

FOTO: Archiv filmového štábu

Film vzniká v koprodukci Endorfilmu, České televize a Rozhlasu a televize Slovenska. Režisérem je Jonáš Karásek. Ve snímku se objeví známí slovenští a čeští herci, například Marek Vašut, Roman Luknár, Ján Jackuliak a další.

Film se natáčí podle knihy Amnestie, která rozpoutala peklo od autora Radovana Dunaje. Premiéra je naplánovaná na období oslav 30. výročí sametové revoluce v roce 2019.

„Předpokládáme, že snímek rozpoutá širokou společenskou diskusi, a to je naším cílem,“ říká producent filmu Maroš Hečko. Natáčí se v autentickém prostředí leopoldovské věznice i na dalších místech na Slovensku a v České republice.

Scéna, kdy se odsouzení dostali na střechu věznice.

FOTO: Ivan Vilček, Právo