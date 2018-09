ČTK

Skupina Pink Floyd je nepochybně jednou z nejslavnějších britských rockových kapel. Od jejího zrodu v polovině 60. let minulého století stál v jejím čele Syd Barrett, který však v roce 1968 ze skupiny odešel. Vůdčí osobností „floydů” se následně stal právě Waters, jenž měl coby autor většiny hudby a textů lví podíl na legendárních konceptuálních albech kapely jako The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here nebo The Wall.

Nedlouho po vydání nahrávky The Final Cut v roce 1983 Waters z kapely odešel. A nejenom to, zbývající členy skupiny zažaloval kvůli používání názvu Pink Floyd, na nějž si činil nárok. Soudní při Waters nakonec prohrál a jen slabou náplastí pro něj bylo získání autorských práv na nafukovací prase, které bylo maskotem skupiny.

Waters si s kapelou Pink Floyd znovu zahrál až v roce 2005 na charitativním koncertu v Londýně. Šlo ale jen o epizodu v jeho sólové hudební kariéře, zatím poslední album, Is This the Life We Really Want?, vydal loni v létě.

Kromě hudby se Waters celý život věnuje také politickému aktivismu. Sám sebe nazývá „socialistickým kapitalistou” a netají se svými výrazně levicovými názory. Často také kritizuje Izrael, v roce 2013 například vyzval rockové hvězdy z celého světa ke kulturnímu bojkotu tohoto státu. Letos v dubnu dvakrát koncertoval v pražské O2 areně a za pomoci efektní projekce se kriticky vyjádřil k současné světové politice.