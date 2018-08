Stanislav Dvořák, Novinky

Skupina Mydy Rabycad se na rozdíl od většiny našich interpretů představila už v devatenácti zemích. Vydali tři desky a se svým mixem electroswingu, funky a diska vystupovali na skutečně prestižních místech (Glastonbury, Sziget), nebo dokonce v Jižní Koreji, Turecku a v USA.

Mydy Rabycad tvoří zpěvačka Žofie Dařbujánová, Mikuláš Pejcha, Jan Drábek a Nèro Scartch. Nepostradatelnými stálými hosty jsou bubeník a producent Tomáš Konůpka, kytarista Ondřej Slánský a zvukař Papa Kush.

Mydy Rabycad

FOTO: Len Lorijn

„Americké a holandské turné, speciální koncerty na Metronome festivalu nebo Colours of Ostrava, to vše s novým materiálem z alba M.Y.D.Y. Máme toho za sebou fakt hodně a byla to pro nás obrovská škola. Nyní se ve zdaleka nejlepší kondici vracíme do klubů, abychom odehráli turné napříč celou naší zemí. Poprvé plně v naší režii a podle toho to bude vypadat. Strašně moc se těšíme,“ řekl Néro Scartch.

„Bude to náročné, ale věřím, že o to emotivnější. Zejména po tom, co jsme letos v létě oslavili šest let na společné cestě. Navíc nás na většině zastávek podpoří naši noví oblíbenci Noisy Pots. Těšíme se moc! Přijďte oslavovat s námi,“ vyzvala fanoušky zpěvačka.

Na koncertech zazní také songy z posledního alba M.Y.D.Y., se kterým si vysloužili tři ceny Žebřík a nominace na Ceny Anděl. Vyšlo jako CD i vinyl a je také na iTunes, Deezeru, Spotify a dalších digitálních platformách.