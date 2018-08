Stanislav Dvořák, Novinky

Je nová řada talk show v jiném stylu?



Je to ve velice podobném stylu, protože hudební osobnosti přijedou k nám na chalupu. A my tam s nimi prožíváme celý den.

Nově jste i režisérem...

Ano, on je to vlastně dokument, já režíruju tak, že se obklopím lidmi, kterým naprosto věřím, že to, co dělají, dělají hodně dobře. U režírování je nejvíc o tom, jak se to pak edituje, ve střihu se ukáže to, co já si myslím, že je nejdůležitější.

Na které hosty se těšíte nejvíc?



Máme tam jako loni tři zahraniční hvězdy, které jsou naprosté superhvězdy v oboru, který dělám. Jsem hrozně rád, že je můžu zasadit do českého prostředí a celou tu sérii to povznese někam jinam. Je tu plno věcí, které jsou skvělé, ale nejsou známé za hranicemi. S tím i 30 let po revoluci pořád tak trochu bojujeme, najít si to místo v tom světě, být v té mozaice a nikoho se neptat, co si o tom myslí, protože je nám to všem jasné.

Hosty budou dva výborní kytaristi Mike Stern a Bill Frisell, kteří jsou jedni z nejlepších vůbec. A výborný trumpetista Randy Brecker. Ti dělají to, co dělám já. Ale mám i hosta Adama Plachetku, to je operní zpěvák, a opera je něco, co já vůbec nedělám. Musím říct, že na rozhovoru s Adamem je vidět, že my děláme něco úplně jiného. Krásné je, že potom zahrajeme spolu. Hudba je úžasná, protože sbližuje lidi. Na jakékoliv úrovni. Nemá smysl se bavit o žánrech, škatulkách.

Video

John Abercrombie & Rudy Linka - Live In Athens 18/3/2016

Bude tam někdo i z komerční pop music?



David Koller.

To asi není úplně typický komerční pop...

Nebo Tony Graves, Monkey Business, to je takový pop.

Prý vám chodily zajímavé maily, když jste pozval Michala Davida?

On je schopný muzikant, ale to, že byl úspěšný s tím, co dělal, vlastně není úplně jeho chyba. Kdyby prostředí na něj tlačilo, aby to bylo lepší, on by to udělal lepší. Já ho znám od šestnácti a znám ho jako kluka, který byl velice schopný.

Prý vám pak lidé psali, že vaši předkové rotují v hrobech...

To mi opravdu napsali – „vaši předkové musej rotovat v hrobě“. Já to chápu. Ta show je vyloženě o mně a o hostovi, který přijde na mou chalupu. Tam je vidět kuchyně, co vaříme, moje žena, můj pes, úplně všechno. Je jasné, že se to nemusí všem líbit. Připadám si naprosto odhalený. A když nahraju desku, píšou v časopisech, co si o tom kdo myslí. Tak to má být. Lidí mají říct, co si myslí.

Připravujete další Bohemia Jazz Fest?



Připravuju. Za mého mládí nebyla hudba všude na ulici, my jsme přesycení. My si toho přestáváme vážit. Dřív vyšla deska a byla otázka, kdo ji má? Ten pořad je o tom sednout si a být nadšený z věcí, které ten člověk miluje, které miluju i já.

Hudba není o tom pořád něco slyšet, ale je to jako jídlo, nejíst všechno, ale dám si tohle a takovéhle víno a teď si to vychutnám. O tom je ten pořad a o tom je i festival.