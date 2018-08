Iva Janžurová v Síni slávy Národního divadla

Při příležitosti zahájení 136. sezóny Národního divadla (ND) v Praze uvedl ministr kultury Antonín Staněk do Síně slávy ND herečku Ivu Janžurovou. Zároveň byli oceněni další umělci reprezentující jednotlivé obory tuzemské první scény.