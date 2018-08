Stanislav Dvořák, Novinky

„Jsem velmi rád, že jsme se domluvili právě s Benem. Má za sebou sice bohatou hereckou minulost, ale v Americe je to momentálně velká ´rising star´, o které se říká, že je jedna z nejvybíravějších. Své role pečlivě studuje, a tak jsem moc rád, že se mu Jan Žižka zalíbil,“ tvrdí Petr Jákl o Fosterovi.

Petr Jákl

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Film má s Jáklem spoluprodukovat hollywoodský producent Cassian Elwes, který stojí za desítkami známých filmů včetně Klubu poslední naděje.

„Zamiloval jsem se do tohoto scénáře i dvou předchozích Petrových snímků. Myslím, že na tomto filmu odvede skvělou práci. Navíc jsem nadšený, že po filmu Ain´t Them Bodies Saints budu znovu pracovat s Benem Fosterem. Je to podle mě momentálně jeden z nejlepších mladých herců, které tady máme,“ uvedl.

První klapka filmu by měla padnout v pondělí 17. září, ve čtvrtek 13. září se Ben Foster a další herci objeví na tiskové konferenci k filmu v Praze, kde představí i další herce a kostýmy. V kinech by Žižka mohl být v roce 2020.