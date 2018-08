Radmila Hrdinová, Právo

Soubor Akoreacro není v Praze poprvé. Tentokrát přivezl čerstvou novinku Dans ton coeur (Ve tvém srdci), v níž jedenáct mužů a jediná žena předvádějí divákům život prožitý ve vzduchu. Členové souboru jsou špičkoví akrobaté, ale mají něco navíc. Své umění podřizují příběhu, a to s notnou dávkou nadsázky. Příběh je přitom prostý: on a ona se nejprve seznámí, zamilují se, začnou spolu žít, mají dvě děti, do života jim vstoupí flirt a nevěra.

Žena telefonuje, ohřívá mléko pro dítě, láduje pračku prádlem, zkrátka nic neobvyklého – akorát, že při tom vytáčí elegantní salta a pluje vzduchem nadnášena mužskými pažemi, stejně jako kočárek, dítě, lednička, pračka i manžel. Ve vzduchu lze uskutečnit i temperamentní manželskou hádku, nafackovat si a zase se usmířit. To vše s velkou poezií i humorem a náročnou akrobacií prováděnou jaksi mimochodem s udivující lehkostí.

K tomu všemu neustále hraje živě a skvěle provozovaná hudba, přičemž saxofonista, violoncellista, hráč na klávesy i bicí se vznášejí také několik metrů nad zemí. Akoreacro předvádějí nádhernou show a publikum jim na páteční premiéře právem tleskalo vestoje.

Divadlo rozmanitostí



Z jiného soudku je představení dalšího francouzského souboru Betes de foire - petit theatre de gestes, kde jde víc o divadlo rozmanitostí. V komorním šapitó se diváci ocitnou v prostoru připomínajícím skladiště či krejčovskou dílnu plnou šatstva a haraburdí, z něhož lze sestavit mimo jiné loutky schopné tance i akrobacie.

Muž a žena vládnou kouzelnou mocí oživování předmětů a vytváření iluzí. Hlavním prostředkem je tu hravost a fantazie na straně aktérů i diváků. Pokud se podaří navázat správný kontakt, létají vzduchem klobouky, neposedné míčky poskakují stále větší rychlostí, drátěný akrobat jezdí po laně sem a tam.

A mezi tím vším se pohybuje klaun s udivenou tváří Mr. Beana, energická žena a malý černý pejsek, provozující své triky s natolik zpomalenou grácií, že snad i on musí mít ryze francouzský smysl pro humor.