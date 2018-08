Stanislav Dvořák, Novinky

Dvojice si za desítky let získala věhlas, pro který ji vyhledávají světové hvězdy nejen ze škatulky reggae. Mají talent pro přímočarý popový a reggae hit, na straně druhé se věnují divokým instrumentálkám, experimentům, elektronice a některé jejich dub nahrávky jdou daleko za hranice mainstreamu.

Sly a Robbie vydávali desky na vlastní značce Taxi Records, ale také spolupracovali s desítkami zajímavých jmen napříč žánry, ať už to byli Peter Tosh, Black Uhuru, Toots & The Maytals, Dennis Brown, Shaggy, Beenie Man, Bob Dylan, Rolling Stones, Grace Jones, Joe Cocker, Sting, Carlos Santana, Sinéad O'Connor, Madonna, či Herbie Hancock.

Společně s nimi vystoupí na kruhovém pódiu Lucerna Music Baru jamajský veterán Johnny Osbourne, který je považován za jednu z hlavních postav počátků jamajského dancehallu. Zpíval už koncem 60. let, zažil aktivně kultovní Studio One a nahrál několik velkých hitů pro Jammy´s a později i pro newyorský label Massive B. Spolu s ním si navíc zazpívá poprvé v Česku i britsko-jamajský zpěvák Bitty McLean, který se specializuje na lover´s rock a soul-reggae. Bitty měl počátkem 90. let tři hity v britské Top 10 a s duem Sly & Robbie spolupracuje již od roku 2007.

Po Sly & Robbie zavítá do Lucerna Music Baru 24. září další reggae kultovka, Toots & The Maytals a 18. října The Mighty Diamonds.