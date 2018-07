jaš, Právo

Hvězdou festivalu bude v sobotu 28. července zpěvák Karel Gott, který 14. července oslavil 79. narozeniny a své fanoušky potěšil v červnu novým studiovým albem Ta pravá. Hostem jeho koncertu bude zpěvačka Jitka Zelenková, se kterou spolupracuje mnoho let. Na festivalu slibuje zazpívat své největší hity.

Na Sázavafestu se dále představí Anna K., Kryštof, Mandrage, Doga, Michal Prokop Trio, Lenny, Slza, Jelen, Mig 21, Voxel, Jaroslav Uhlíř, Monkey Business, Mirai, Vojtěch Dyk & B-Side Band, Ewa Farna, Miro Žbirka, No Name či Rytmus.

Zahraniční hvězdou festivalu bude Graham Candy, rodák z Aucklandu na Novém Zélandu, jenž se kvůli hudební kariéře v roce 2013 přestěhoval do Berlína. Společně s producentem a DJ, který si říká Alle Farben, napsali hit She Moves (Far Away), jenž je proslavil v Německu i v dalších zemích západní Evropy.

Graham Candy bodoval i s vlastní tvorbou, jeho minialbum Holding Up Balloons se prodávalo i v Británii. V květnu 2016 vydal debutové album Plan A, které je zatím jeho jediné.